Sonuçlar açıklandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada ise aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencinin atölyelerden mezun edilmesinin planlandı. Yozgat’ta Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Deneyap Atölyesi’nde, yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler eğitimlerini sürdürüyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Milli Teknoloji Hamlesinin stratejik ayaklarından birini oluşturduğunu belirtildi. Çocukların, deneyap eğitimlerinden sonra da takip edilerek, destek verilmeye devam edilecek. Türkiye'nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kurulması da planlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan proje, 11. Kalkınma Planı'nda da yer alıyor. Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkari, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da 12 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu. 12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, ‘tasarım ve üretim’ ile ‘robotik ve kodlama’ eğitimlerini tamamladı. Projenin ikinci fazında 18 yeni deneyap için Yozgat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat seçildi. Bu 18 ilde, deneyapın ilk aşaması olan yazılı sınav şubat ayında yapıldı. Sınava 65 bin 168 bilim ve teknoloji meraklısı genç katıldı. Yazılı sınavı başarıyla geçen 9 bin 668 öğrenci ağustos ayında uygulamalı sınava girdi. Bu sınavda, öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımları yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen sürede anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alarak değerlendirmede bulundu.