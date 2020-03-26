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Son dakika… YÖK Başkanı açıkladı

YÖK Başkanı açıkladı: YKS ertelendi.

26 Mart 2020 Perşembe 13:42
Son dakika… YÖK Başkanı açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminin sadece uzaktan eğitimle yapılacağını açıkladı. Ayrıca Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.
Saraç, ‘’Bugün YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. YKS sınavını 25-26 Temmuz’da yapma kararı aldık. Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak’’ dedi.

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Son Dakika… YÖK Başkanı Açıkladı
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