Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93533
ALTIN
233.175
DOLAR
5.6463
STERLİN
7.3686
EURO
6.3221

Solmaz’dan Montessori eğitimi

YOZGAT Gülşen Solmaz Eğitim Kurumları Başkanı Gülşen Solmaz, Gena Eğitim Danışmanlık işbirliği ile 16 saat süreli 'Montessori' eğitimi verecek.

Solmaz’dan Montessori eğitimi

YOZGAT Gülşen Solmaz Eğitim Kurumları Başkanı Gülşen Solmaz, Gena Eğitim Danışmanlık işbirliği ile 16 saat süreli 'Montessori' eğitimi verecek.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
13 Okunma
Solmaz’dan Montessori eğitimi

Grand Ser Hetel'de verilecek eğitime katılmak isteyenler 15 Nisan 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Eğitim, çalışması 20-21 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitmen Gülşen Solmaz, ‘’Yozgat’ta vereceğimiz eğitime, çevre illerden aldığımız ilginin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en iyi eğitim yöntemi olarak kabul edilen Montessori eğitimini öğrenmek için yeni bir iş imkanı bulmak için gerçekleşecek olan eğitimimize bekliyoruz. Eğitim sonunda verilecek olan sertifika, Türkiye genelindeki tüm kurum ve kuruluşlarda geçerlidir’’ dedi.
Solmaz, Montessori’nin çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olduğunu kaydetti. Solmaz, ‘’Çocuklar, Montessori eğitiminde, kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Dünyaya dair bilgiler keşfetmek ve kendi potansiyellerini geliştirmek için, çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışırlar’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Matematiğin gözünden farklı bir sergi
Matematiğin gözünden farklı bir sergi
Spor Şenliği Başladı
Spor Şenliği Başladı
Lazer gravür imalatı
Lazer gravür imalatı
Motivasyon Ziyareti
Motivasyon Ziyareti
Miniklerden fidan dikimi
Miniklerden fidan dikimi
KANTiNLERE YAKIN TAKiP
KANTiNLERE YAKIN TAKiP
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim