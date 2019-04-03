Solmaz’dan Montessori eğitimi

Grand Ser Hetel'de verilecek eğitime katılmak isteyenler 15 Nisan 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Eğitim, çalışması 20-21 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitmen Gülşen Solmaz, ‘’Yozgat’ta vereceğimiz eğitime, çevre illerden aldığımız ilginin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en iyi eğitim yöntemi olarak kabul edilen Montessori eğitimini öğrenmek için yeni bir iş imkanı bulmak için gerçekleşecek olan eğitimimize bekliyoruz. Eğitim sonunda verilecek olan sertifika, Türkiye genelindeki tüm kurum ve kuruluşlarda geçerlidir’’ dedi.

Solmaz, Montessori’nin çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olduğunu kaydetti. Solmaz, ‘’Çocuklar, Montessori eğitiminde, kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Dünyaya dair bilgiler keşfetmek ve kendi potansiyellerini geliştirmek için, çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışırlar’’ diye konuştu.

