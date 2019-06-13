Sokakta ilkyardım gösterisi

Sağlık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu Hemşire ve Ebe Yardımcısı ile Sağlık Bakım Teknisyeni yetiştiren okul öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde Cumhuriyet Alanı’nda tiyatro oyunu sahneler gibi, ilkyardım ve temel yaşam desteği konusunda izleyenleri bilgilendirdi. Büyük ilgi gören etkinlikte, amacın ilkyardım ve temel yaşam desteği konusuna dikkat çekmek olduğu belirtildi. Okul Müdürü Murat Korkmazyürek, ülkemizde meydana gelen kazalarda yaşanılan ölüm olaylarının yüzde 85’inin yaşam desteği ve ilk yardım konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Korkmazyürek, yine aynı şekilde yaşanılan kazalarda sakat kalınmasında da bilgi yetersizliğinin etkin olduğunu dikkat çekti. Korkmazyürek, ‘’Yapılan gösterilerde meydana gelebilecek bir trafik kazası ile diğer kazalarda yapılabilecek ilkyardım ve temel yaşam desteği konusunda uygulamalı olarak izleyenleri bilgilendirdi. Boğaza kaçan cisim nasıl çıkartılır, müdahale yöntemi, solunum kesilmesi esnasında nasıl bir yaşam desteği verilebileceği, kazada ilk yardım nasıl yapılır anlatıldı, uygulamalı olarak da gösterildi’’ dedi.