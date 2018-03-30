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Sokak etkinliği ilgi uyandırdı

SARAYKENT ilçesinin Güldibi Mahallesi’nde ilk ve ortaokul öğrencileri, ellerine kitap alıp, sokakta okumaya başladı.

Sokak etkinliği ilgi uyandırdı

SARAYKENT ilçesinin Güldibi Mahallesi’nde ilk ve ortaokul öğrencileri, ellerine kitap alıp, sokakta okumaya başladı.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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Sokak etkinliği ilgi uyandırdı

Vatandaşlar, yol kenarında kitap okuyan öğrencileri önce şaşkınlıkla izledi, daha sonra kendileri de birer kitap isteyip, okumaya başlayınca, öğrencilerin yaratmak istediği farkındalık gösterisi amacına ulaştı. Güldibi İlk ve Ortaokulu öğrencileri, mahallede kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına yönelik bir farkındalık oluşturabilmek üzere tüm okul personellerin de katılımı ile kitap okuma etkinliği yaptı. Etkinliğe pek çok Güldibi Mahallesi sakinleri iştirak etti. Mahalle sakinleri okul müdürlüğünün yaptığı böylesine anlamlı bir kampanyadan dolayı çok mutlu olduklarını, mahalle sakinleri olarak ihmal edilen kitap okuma alışkanlığının hatırlatıldığı vurgusunu yaptılar. 

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