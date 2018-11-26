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Şoförlere eğitim

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği işbirliği yaparak, taşımalı servis şoförlerine eğitimler verdi.

Şoförlere eğitim

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği işbirliği yaparak, taşımalı servis şoförlerine eğitimler verdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:31
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Şoförlere eğitim

Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy´un da katıldığı seminer çalışmasında Polis Memuru Erhan Bolat görev aldı. Servis şoförlerine trafik güvenliği, araçların kış koşullarına hazır hale getirilmesi, öğrenci taşımasında dikkat edilecek kurallar, servis araçlarının taşıma mevzuatına uygun olarak restorasyonu ve trafik cezası gerektiren haller gibi pek çok konularda çok önemli bilgiler verildi. Polis Memuru Erhan Bolat´ın açıklamalarının ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, servis şoförlerine yeni mevzuatla alakalı bilgiler vererek, bir sonraki yapılacak olan denetimlere şoförlerin hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi. Çağlıyan, servis araçlarının içerisinde bulunduğumuz kış şartlarına uygun olmaları, ısıtma sistemlerinin bakımlarının yerinde olması gerektiğini yineledi.

Anahtar Kelimeler:
Şoförlere Eğitim
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