Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Dini İlimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Siyer Okumaları’ programları KYK Kınalı Hasan, Yozgat ve Sürmeli Yurtlarında yapıldı. •Haber Merkezi•
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından ‘Siyer Okumaları’ programları devam ediyor.
Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Dini İlimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Siyer Okumaları’ programları KYK Kınalı Hasan, Yozgat ve Sürmeli Yurtlarında yapıldı. •Haber Merkezi•