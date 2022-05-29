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Siyer Okumaları

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından ‘Siyer Okumaları’ programları devam ediyor.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:39
Siyer Okumaları

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Dini İlimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Siyer Okumaları’ programları KYK Kınalı Hasan, Yozgat ve Sürmeli Yurtlarında yapıldı. •Haber Merkezi•

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Siyer Okumaları
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