Sistem gözden geçiriliyor

Stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını, bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine, süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin 2018 yılından beri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi üzerinden toplantıların yapıldığı kaydedildi. Bu yıl da yine iç ve dış tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, paydaş geri bildirimleri, süreç performans göstergelerinin izlenmesi, risk analizleri ve önleyici faaliyetler, düzeltici faaliyetlerin durumu, iyileşme için öneriler bağlamında toplantıların sürdürüleceğinin altı çizildi. Hafta boyunca devam edecek olan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında, kurumun misyonu ve hedefleri, yönetişim/organizasyonel süreçleri, faaliyetleri, kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri, yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri bağlamında akademik ve idari birimlerin üst yönetime sunumlarını ve yönetimin değerlendirmeleri yer alacak.