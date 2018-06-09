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SİSTEM BOZULDU

Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, eğitim yılını değerlendirdi

SİSTEM BOZULDU

Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, eğitim yılını değerlendirdi

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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SİSTEM BOZULDU

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, Ülkemizde eğitimin 2002 yılından bu yana defalarca sistem değişikliği ile karşı karşıya kaldığını, 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 6 kez b0akan değiştirilip, sistem kaotik bir yapıya sürüklendiğini ileri sürdü. Tuygun, ‘’80 milyonun yaşadığı bir ülkede eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler, reformlar büyük bir toplumsal uzlaşıyla ve tamamen pedagojik önceliklerle yapılması gerekirken eğitimcilerin görüşleri önemsenmeden, bilimsel temellerden yoksun bir şekilde hayata geçirilmiştir’’ dedi.

Tuygun, yapılacak düzenlemelerin toplumun ve eğitim sisteminin tüm paydaşlarının onayı ile olmasının sistemin, düzenlemenin başarısını da etkilemesi olasılığının yüksek olduğunun altını çizdi. Tuygun, ‘’Oysa 2002 yılında iş başına gelen ve 16 yıldır tek başına ülkeyi ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığını yöneten AKP iktidarı müfredat başta olmak üzere, sistemin bütünlüğü, teşkilat yapılanması ve eğitim mevzuatlarında sayısız düzenlemeleri ‘emrivaki’ bir şekilde yapmış ve istenilen sonuç alınamamıştır. Türkiye’de eğitimle ilgili temel düzenleyici anlayış Anayasa’nın 42.maddesinde yer almaktadır. Anayasa’da kesin hükümler varken, son 16 yılda Atatürk İlke ve inkılaplarına aykırı, laiklik karşıtı eğitim merkezleri açılmıştır. Bunun yanı sıra özellikle okul öncesi düzeyde dinsel eğitim veren kaçak binlerce kurum açılmıştır. Bu şekilde açılan okullara Devlet tarafından göz yumulmuş, kapatılmaları hususunda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Aksine bu kurumlar görmezden gelinmiştir’’ diye konuştu.

Tuygun, Anayasada ve Milli Eğitim genel politikalarını belirleyen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen eğitim şeklinin ‘çağdaş, bilimsel ve laik eğitimdir’ şeklinde belirtildiğini anlattı. Tuygun, ‘’93 yıllık Öğretim Birliği yasası ile Milli Eğitim sistemimiz dogmatik bir yapıdan demokratik bir yapıya kavuşmuş iken son 16 yıllık uygulamalarla Cumhuriyetin bilimselliğe dayanan eğitim anlayışı yok edilme noktasına getirilerek tekrar cumhuriyet öncesi bilimsellikten uzak anlayış eğitim sisteminde egemen olmaya başlamıştır.

Eğitim-İş olarak, çocuk ve gençlerimizin, geleceğimizin siyasi iktidarın yarattığı enkazın altında yok olmaması için acil adımlar atılması zorunluluğunu bir kez daha belirtiyor, parasız, bilimsel, demokratik ve laik eğitimin tüm yurttaşlar için ayrım gözetmeksizin hayata geçirilmesini istiyoruz. Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen Eğitim-İş, üyelerinden aldığı güçle, bilimsel, laik, kamusal, ulusal ve parasız eğitim için mücadele etmeye devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

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