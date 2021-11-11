Sıralar yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunun tüm sıraları yenilendi. Çocukları geleceğin teminatı olarak gören ve onları daha sağlıklı, daha güzel eğitim öğretim ortamlarına kavuşturmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ‘’Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, öğrenci sıralarının yenilenmesinde destek olup, katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. •Rabia Şahin•