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Sınavlara hazırlık Kış Kampı

ÇEKEREK Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik, üniversiteye hazırlık kampı düzenlendi.

Sınavlara hazırlık Kış Kampı

ÇEKEREK Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik, üniversiteye hazırlık kampı düzenlendi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:35
Sınavlara hazırlık Kış Kampı

Öğrencilerin iyi bir üniversiteye girebilmek için çalışmalarına hız verdiği şu günlerde, Çekerek ilçesinde okul idarecileri de destek amaçlı kamp programı organize etti. Okul öğrencileri, sömestr tatili öncesinde çalışmalarını ‘Kış Kampı’ ile yoğunlaştırdı. Öğrenciler burada hem bilgilerini pekiştiriyor, hem de motivasyonlarını artırıyor. Öğrenciler, YGS’ye ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına düzenlenen ‘kış kampı’ ile hazırlanıyor. Hedef odaklı eğitim-öğretim sisteminin kullanıldığı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sınavlara Hazırlık Kış Kampı
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