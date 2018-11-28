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Sınavlar masaya yatırıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okullar bazında liselere giriş sınavı istatistikleri ve 2014-2018 yılları arası lise ve Üniversite türlerine yerleşme oranları ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Sınavlar masaya yatırıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okullar bazında liselere giriş sınavı istatistikleri ve 2014-2018 yılları arası lise ve Üniversite türlerine yerleşme oranları ile ilgili değerlendirme yapıldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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Sınavlar masaya yatırıldı

Toplantıya Yozgat Merkezde görev yapan Matematik, Fen ve Teknoloji, Biyoloji, Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Türkçe, İngilizce dersleri öğretmenleri katıldı.  Hazırlanan dersler ve okullar bazında liselere giriş sınavı istatistikleri, 2014-2018 yılları arası liselere ve Üniversitelere yerleşme oranları ile ilgili sunum yapıldı. Akademik başarı hakkında analizler yapılıp, değerlendirmelerde bulunuldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Burada yaptığımız toplantıların amacı, öğretmenlerimizi başarılı, başarısız olarak adlandırmanın aksine kendi durumumuzun farkına varıp, öz değerlendirme yaparak mevcut durumu nasıl daha iyi hale getirebiliriz sorusunun cevabını aramaktır’’ dedi.
Yazıcı, başarının metodolojisinin, Toplam Kalite Yönetimi, Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al döngüsünü uygulayarak, anlaşılabileceğini söyledi. Yazıcı, bu öğretim yöntemlerine paralel olarak yapılandırmacı eğitim kapsamında öğrenci merkezli, öğretmen rehberliğinde bir eğitimin daha etkili ve verimli olacağını dile getirdi. Yazıcı, ‘Etkili ders işleme, analitik düşünme becerisi kazandırma, öğrenme stilleri belirlenmesi, bu doğrultuda ders işlenmesi, öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması, veli-okul işbirliği ve eğitimi, soyut kavramları yaşantımızdan örnekler vererek anlatmak, dil eğitimi, ders işleme yöntemleri ve teknikleri, ölçme değerlendirme, akademik başarı, öğretmenlik mesleğinin zorlukları, güzellikleri’ konularına değindi. 
 

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