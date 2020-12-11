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Sınavlar değerlendirildi

YOZGAT Bozok Üniversitesinde 2020-2021 Güz Dönemi Final Sınavlarına ilişkin online istişare toplantısı yapıldı.

11 Aralık 2020 Cuma 00:19
Sınavlar değerlendirildi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında, Dekan/Müdür, Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının katıldığı toplantıda güz döneminde çevrimiçi gerçekleştirilecek final sınavlarının usul ve esaslarına ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı. Rektör Karadağ, pandemi döneminin artık bir gerekliliği olan uzaktan eğitimin en iyi şekilde yönetilmeye çalıştıklarını söyledi. Karadağ, bu süreçte de adaletli, şartlarına riayet ederek sağlıklı bir ölçme değerlendirme üzerinde çalışmaya devam edildiğini belirterek, yine öğrencileri mağdur etmeden, en iyi ve en sağlıklı şekilde final sınavlarının nasıl yapılabileceği konusunda istişare yapmak üzere toplantının tertip edildiğini bildirdi. Rektör Karadağ, “Uzem yetkililerinin yapacakları sunum sonrası, tüm yönetici arkadaşların tekliflerini ve tavsiyelerini alacağız, ortak aklı işleterek, buradan çıkacak karar ile final sınavları hakkında önümüzdeki günlerde Üniversite olarak kararımızı açıklamış olacağız” şeklinde konuştu.  Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Can Meşe de, salgın sürecinde öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik bir ortam oluşturduklarını dile getirerek, güz dönemi final sınavlarını da bu hassasiyetle başarılı şekilde noktalamak istediklerini belirtti.

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Sınavlar Değerlendirildi
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