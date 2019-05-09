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Sınavda başarı anlatıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program kapsamında davet edilen, eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu, Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu’nda 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Stres Yönetimi ve Sınav Başarısı’ konularında seminer verdi.

Sınavda başarı anlatıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program kapsamında davet edilen, eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu, Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu’nda 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Stres Yönetimi ve Sınav Başarısı’ konularında seminer verdi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Sınavda başarı anlatıldı

Beledioğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere ders çalıştıktan sonra televizyon, bilgisayar ve akıllı telefonlardan uzak durmalarını tavsiye etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, Türkiye´deki birçok öğrencinin sınav öncesi stres yaşadığını söyledi. Bilgilerin hafızada tutulamamasının sınav stresine neden olduğunu belirten Beledioğlu, "Öğrenci bir konuyu aklında tutmak ve stresten uzaklaşmak istiyorsa dersinin konusunda aralıklı tekrar yapmalıdır. Dönüp dolaşıp o konuya ara ara göz atmak etkili akılda tutma yönteminin en geçerli yoludur. Tekrar, unutmaların önüne geçer" diye konuştu. Planlı ve programlı çalışmanın öğrencinin sınava dair duygularını düzenlemesi açısından önemli olduğunu ifade eden Beledioğlu, plan yapmayan öğrencilerin konuları yetiştiremeyeceği hissine kapıldığını vurguladı. Beledioğlu, "Ama molalara da çok dikkat etmeleri lazım. 3 saat ders çalışan bir öğrenci en az 45 dakika mola vermelidir. Öğrenci bir gün içerisinde 3 farklı dersten fazla çalışmamalıdır çünkü kafa, gelen çok fazla uyarıcı karşısında dağılabiliyor. Bunun normali sınava hazırlanan bir öğrencinin bilgilerinin akılda kalabilmesi için öğleden önce bir ders, öğleden sonra da bir ders çalışma şeklindedir. Ders çalıştıktan sonra televizyon, bilgisayar ve cep telefonuna yönelmek, çalışılan bilgileri tahrip eder. Bunların yerine yürüyüş yada hafif spor yapmak tercih edilebilir" dedi. Programın sonunda Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı günün anısına, Beledioğlu´na hediye takdim ederek, teşriflerinden dolayı eğitim camiası adına teşekkür etti.

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