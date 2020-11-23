Sınav yapıldı

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi kampüsünde sınava giren adaylar, dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra maske ve mesafe kuralına göre salonlara alındı. Görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılan adaylar, yapılan kimlik kontrolü ve aramadan sonra sınav salonlarına geçti. Kimliğini unutan adaylar için ise polisler seferber oldu. Adayları araçlarıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götüren polis, kimliklerini çıkarttıktan sonra tekrar sınava yetiştirdi.