Sınav uygulaması

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınavı’nın (LGS) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü iki oturum halinde yapılacağını belirterek, öğrencileri bilgilendirdi. İlk oturum 09.30’da, ikinci oturum saat 11.30’da başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk oturumun 50 soruluk sözel alandan oluşacağı, süresinin ise 75 dakika olacağı belirtildi. İkinci oturumun 40 soruluk sayısal alandan oluşacağı, süresinin 80 dakika olacağı vurgulanırken, tüm öğrencilerin kendi okullarında sınava girecekleri bildirildi.

Yozgat’ta Merkezi Sınavın, Merkez ilçeyle birlikte İl genelinde yapılacağının altı çizilerek, sınavın 175 okuldaki 566 salonda, 8.sınıf öğrencilerinden isteyen öğrencinin katılımıyla yapılacağı, sınavda bin 600 öğretmenin görev alacağı bildirildi. Sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, ‘Sınav sonuçlarına göre öğrencilerimiz Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tercih edebileceklerdir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, doktor raporuna dayalı olarak sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. Sınavda az gören, görmeyen, işitme engelli, ruhsal ve duygusal bozukluğu olan, zihinsel engelli öğrencilere (durumunu başvuru esnasında belirtmiş olması gerekmekte) 30 dakika ek süre verilecektir. Tüm okullarımız Covid-19 kapsamında dezenfekte edilmiş olup, öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralları doğrultusunda Rehber Öğretmenlerin yardımıyla ateş ölçümü yapılarak sınav binasına alınacaklardır. Öğrencilere her oturum için maske dağıtımı yapılacak, ayrıca tüm sınav salonlarında el dezenfektanı malzemesi hazır bulundurulacaktır. Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Öğrenciler ise yerlerine oturduklarında sosyal mesafe sağlanarak istemeleri hâlinde sınav başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebileceklerdir. Sınav günü okul bahçelerine veliler alınmayacaktır’ denildi.