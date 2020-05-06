SINAV TEPKiSi!

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, doğrudan kendi alanı ve sorumluluğu olduğu halde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘Cumhurbaşkanı açıklayacak’ dediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın yeni tarihinin kamuoyunda haklı olarak infial yarattığını ileri sürdü. Tuygun, ‘’Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin ayları değil, günleri bile ders programlarına bölüştürerek çalıştığı sınavın daha önce söylendiği gibi Temmuz sonunda değil, 27-28 Haziran tarihlerinde, yani beklenenden 1 ay önce yapılacağını açıklamıştır. Daha bir gün önce liseliler ve velileri 1 milyonu aşkın tweet atarak sosyal medya üzerinden, ‘YKS tarihime dokunma’ dese de, bu itirazlara kulak asılmamıştır’’ dedi. Tuygun, sınavın neden erkene çekildiğine dair bir açıklama yapılmamasına karşın, YKS tarihinin iç turizmin tekrar canlanması amacıyla değiştirildiğinin, açıklama sıralamasıyla ortaya konulduğunu kaydetti. Tuygun, ‘’Turizmin eğitimden, tek adamın görüşünün milyonların talebinden, kısa vadeli ekonomik beklentilerin geleceğimiz olan gençlerin kaderinden önemli tutulmasını kınıyor ve kabul etmiyoruz! Halihazırda zaten ülkenin kötüye giden ekonomisi, karantina koşulları, eğitimdeki kesinti gibi nedenlerle bu sene sınav stresini katmerli yaşayan gençlerimizi bir ay erken sınava sokmak, en hafif tabirle düşüncesizlikle yapılan kötülüktür! Üstelik sınav tarihini bir ay erkene çekmek, bir gün bile evde kalınsa kardır diyen Pandemi Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle de çelişmektedir’’ ifadelerini kullandı.