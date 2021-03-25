Sınav süreçleri değerlendirildi

Öğrencilerin sosyal akademik gelişimi, EBA, destekleme yetiştirme kursları, Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreçleri ele alındı. Sınav kaygısı, stresle baş etme yöntemleri, salgının sürecinde okullarda yapılan denetimlerin sıklaştırılarak gereken önlemlerin hassasiyetle alınması, HES kodu sorgulama, ESER projesi, alt projelere katılım, takibi, dersler bazında sınav istatistikleri değerlendirildi. Salgın sürecinin öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkiye karşın rehberlik hizmetleri faaliyetlerinin bu yönde sıklaştırması istendi. Öğrencilerde kazanımların davranışa dönüşmesi konularından bahsedildi, fikir alışverişinde bulunulup, yöneticilerin talep ve önerileri alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, okul, pansiyon ve okul servislerinin sık sık denetlenmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu, toplantıya katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür etti. •Seyfettin Sağlam•