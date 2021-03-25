Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
441.305
DOLAR
7.9045
STERLİN
10.8317
EURO
9.3471

Sınav süreçleri değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımıyla, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, sınav süreçleri masaya yatırıldı.

25 Mart 2021 Perşembe 00:48
Sınav süreçleri değerlendirildi

Öğrencilerin sosyal akademik gelişimi, EBA, destekleme yetiştirme kursları, Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreçleri ele alındı. Sınav kaygısı, stresle baş etme yöntemleri, salgının sürecinde okullarda yapılan denetimlerin sıklaştırılarak gereken önlemlerin hassasiyetle alınması, HES kodu sorgulama,  ESER projesi, alt projelere katılım, takibi, dersler bazında sınav istatistikleri değerlendirildi. Salgın sürecinin öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkiye karşın rehberlik hizmetleri faaliyetlerinin bu yönde sıklaştırması istendi. Öğrencilerde kazanımların davranışa dönüşmesi konularından bahsedildi, fikir alışverişinde bulunulup, yöneticilerin talep ve önerileri alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, okul, pansiyon ve okul servislerinin sık sık denetlenmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu, toplantıya katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür etti. •Seyfettin Sağlam• 

Anahtar Kelimeler:
Sınav Süreçleri Değerlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YARINA UMUTLA BAKIYORLAR
YARINA UMUTLA BAKIYORLAR
Proje tanıtımı yapıldı
Proje tanıtımı yapıldı
Pansiyonlara takip
Pansiyonlara takip
Yüz yüze eğitim denetimi
Yüz yüze eğitim denetimi
Köyde etkinlik
Köyde etkinlik
Eğitim Odası hazır
Eğitim Odası hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim