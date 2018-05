Sınav sistemi anlatıldı

Beledioğlu, öğrencilerin öncelikle kendilerine güvenip, inanmaları gerektiğini, kendine inanmayanların anlamasına imkan bulunmadığını söyledi. Beledioğlu, ‘’İnandığınız zaman beyniniz ışıklar saçıyor ve anlatılan her şeyi kaydediyor. İnsan beyni anladığını değil, üzerinde durulanı tekrar edileni tutuyor. Öğrenci ‘ben sınıfta anlıyorum, evde unutuyorum’ diye şikayet ediyor. İnsan beyninin anlayan bölgesiyle, anladığını kaydeden bölgesi farklıdır. İstediğiniz kadar anlayın, beyin tutmaz. Sınıfta dersi anladığınıza da fazla güvenmeyin, anlamak yetmiyor, mutlaka tekrarlayın. Sınavda yapamadıklarınızın nedeni de strese bağlı değildir. Anlamadığınız her şeyin, çözemediğiniz her sorunun tek bir nedeni vardır’’ dedi.

Beledioğlu, konuya hakim olunmaması halinde, okul kitaplarına iyi çalışılıp, dersleri iyi dinlenilmiş olunsa bile insan beyninin anladığını değil, tekrar edileni akılda tuttuğunu kaydetti. Beledioğlu, ‘’Yatmadan önce zorlandığınız derse çalışın. Ders çalıştıktan hemen sonra cep telefonu, televizyon, bilgisayara bulaşmayın ve yatın. İnsan beyni üzerinde durulanı unutmaz. İstediğiniz kadar bilgiyi kitaptan alın. Bilgiyi almak ayrıdır bilgiyi tutmak ayrıdır" diye konuştu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı günün anısına, Beledioğlu´na hediye takdim ederek, teşriflerinden dolayı eğitim camiası adına teşekkür etti.