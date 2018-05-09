Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228

Sınav sistemi anlatıldı

YOZGAT Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından Büyük Sinema Konferans Salonunda 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik yeni sınav sistemi konulu konferans verildi.

Sınav sistemi anlatıldı

YOZGAT Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından Büyük Sinema Konferans Salonunda 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik yeni sınav sistemi konulu konferans verildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
701 Okunma
Sınav sistemi anlatıldı

Beledioğlu, öğrencilerin öncelikle kendilerine güvenip, inanmaları gerektiğini, kendine inanmayanların anlamasına imkan bulunmadığını söyledi. Beledioğlu, ‘’İnandığınız zaman beyniniz ışıklar saçıyor ve anlatılan her şeyi kaydediyor. İnsan beyni anladığını değil, üzerinde durulanı tekrar edileni tutuyor. Öğrenci ‘ben sınıfta anlıyorum, evde unutuyorum’ diye şikayet ediyor. İnsan beyninin anlayan bölgesiyle, anladığını kaydeden bölgesi farklıdır. İstediğiniz kadar anlayın, beyin tutmaz. Sınıfta dersi anladığınıza da fazla güvenmeyin, anlamak yetmiyor, mutlaka tekrarlayın. Sınavda yapamadıklarınızın nedeni de strese bağlı değildir. Anlamadığınız her şeyin, çözemediğiniz her sorunun tek bir nedeni vardır’’ dedi.

Beledioğlu, konuya hakim olunmaması halinde, okul kitaplarına iyi çalışılıp, dersleri iyi dinlenilmiş olunsa bile insan beyninin anladığını değil, tekrar edileni akılda tuttuğunu kaydetti. Beledioğlu, ‘’Yatmadan önce zorlandığınız derse çalışın. Ders çalıştıktan hemen sonra cep telefonu, televizyon, bilgisayara bulaşmayın ve yatın. İnsan beyni üzerinde durulanı unutmaz. İstediğiniz kadar bilgiyi kitaptan alın. Bilgiyi almak ayrıdır bilgiyi tutmak ayrıdır" diye konuştu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı günün anısına, Beledioğlu´na hediye takdim ederek, teşriflerinden dolayı eğitim camiası adına teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitimde şenlik zamanı
Eğitimde şenlik zamanı
İnovatif gençler yarışması
İnovatif gençler yarışması
Kapal’dan okul ziyaretleri
Kapal’dan okul ziyaretleri
Anadolu Lisesi’nden sanatsal etkinlik
Anadolu Lisesi’nden sanatsal etkinlik
Okuma yarışması
Okuma yarışması
Boğazlıyan’a 7 kuran kursu
Boğazlıyan’a 7 kuran kursu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim