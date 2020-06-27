Sınav öncesi toplantı

BUGÜN gerçekleştirilecek olan sınavlara katılacak öğrencilere moral amaçlı toplantı düzenlendi. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, sınava katılacak Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine moral motivasyon vermek ve destek olmak amacıyla toplantı yaptı. Kapal, normalleşme süreciyle birlikte eğitim öğretimde korunma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edeceğini belirterek, yeni dönemde de tüm öğretmenlerle birlikte, İlçe başarısının yükselmesi için gereken özveri ve gayreti göstereceklerinin altını çizdi.