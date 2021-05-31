Sınav öncesi değerlendirme

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, 6 Haziran tarihinde yapılacak LGS ile ilgili olarak merkez ve köy ortaokul müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, sınavlarda alınması gereken tedbirler, 8.sınıf öğrencilerinin akademik durumu, kazanım değerlendirme sınavları ve yazılılar konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. LGS’nin zorunlu olmadığı, isteyen öğrencilerin Covid19 tedbirleri kapsamında kendi okullarında sınava girebilecekleri hatırlatıldı. Sarıkaya’da bulunan liselerde öğrencilerin okul ders not ortalamalarına göre yerleştirilecekleri, dileyen velilerin detaylı bilgiyi okul müdürlerinden ve rehber öğretmenlerden alabilecekleri kaydedildi.