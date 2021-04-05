Sınav Kaygısı çözülecek

kul Müdürü Vedat Demirel'i odasında ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra, özellikle Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yakın bir zamanda Liseye Geçiş Sınavına gireceklerini hatırlatan Yazıcı, sınav kaygısı konusuna değindi. Sınav kaygısının öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan, başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlayan Yazıcı, ''Öğrencilerimizin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı meydana getirir’’ dedi. Yazıcı, öğrencilerin, ‘sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki, bu konuları anlayamıyorum, biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım, sınav kötü geçecek, çok fazla konu var, hangi birine hazırlanayım’ gibi olumsuz düşüncelerinden kaçınması gerektiğini kaydetti. Yazıcı, bunun yerine ‘yapmam gereken nedir, yapabildiğimin en iyisini yapabilirim, dünyanın sonu değil, telafisi var, bu sınavda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez’ gibi düşüncelerle hareket edilmesini istedi. Yazıcı, yeterli zamanımın olmadığının doğru olmasına karşın, olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Yazıcı, ‘Tüm kaynakları çalışamasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım, istediğim sonucu alamam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez, daha fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir’ gibi olumlu düşüncelerle, öğrencilerin kendisini motive etmesi gerektiğini anlattı. Yazıcı, ‘’Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Çocuklara güven ve sorumluluk vermeli, önemsemeli, olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Duygu ve düşünce paylaşımı, empati önemlidir. Sınavı yüceltmek yerine yüreklendirici davranış olumlu sonuçlar doğurur. Çocuklar koşulsuz sevilmelidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları geliştirilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

•SEYFETTİN SAĞLAM•