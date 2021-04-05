Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1430
ALTIN
454.960
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.3123
EURO
9.6048

Sınav Kaygısı çözülecek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Fatma Temel Turhan Ortaokulunu ziyaret ederek, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu, salgın sürecinde alınan tedbirleri gözlemledi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:51
Sınav Kaygısı çözülecek

kul Müdürü Vedat Demirel'i odasında ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra, özellikle Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yakın bir zamanda Liseye Geçiş Sınavına gireceklerini hatırlatan Yazıcı, sınav kaygısı konusuna değindi. Sınav kaygısının öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan, başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlayan Yazıcı, ''Öğrencilerimizin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı meydana getirir’’ dedi. Yazıcı, öğrencilerin, ‘sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki, bu konuları anlayamıyorum, biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım, sınav kötü geçecek, çok fazla konu var, hangi birine hazırlanayım’ gibi olumsuz düşüncelerinden kaçınması gerektiğini kaydetti. Yazıcı, bunun yerine ‘yapmam gereken nedir, yapabildiğimin en iyisini yapabilirim, dünyanın sonu değil, telafisi var, bu sınavda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez’ gibi düşüncelerle hareket edilmesini istedi. Yazıcı, yeterli zamanımın olmadığının doğru olmasına karşın, olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Yazıcı, ‘Tüm kaynakları çalışamasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım, istediğim sonucu alamam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez, daha fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir’ gibi olumlu düşüncelerle, öğrencilerin kendisini motive etmesi gerektiğini anlattı. Yazıcı, ‘’Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Çocuklara güven ve sorumluluk vermeli, önemsemeli, olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Duygu ve düşünce paylaşımı, empati önemlidir. Sınavı yüceltmek yerine yüreklendirici davranış olumlu sonuçlar doğurur. Çocuklar koşulsuz sevilmelidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları geliştirilmelidir’’ ifadelerini kullandı. 
•SEYFETTİN SAĞLAM•

Anahtar Kelimeler:
Sınav Kaygısı çözülecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurs tamamlandı, belgeler verildi
Kurs tamamlandı, belgeler verildi
Kütüphane haftası
Kütüphane haftası
Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor
Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor
ŞEHiDiN ADI KÜTÜPHANEYE VERiLDi
ŞEHiDiN ADI KÜTÜPHANEYE VERiLDi
Sarıkaya’ya yeni lise binası
Sarıkaya’ya yeni lise binası
Proje eğitimlerine devam
Proje eğitimlerine devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim