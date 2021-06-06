Sınav heyecanı

Yozgat'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturumda yapıldı. Yozgat il genelinde 5 bin 827 öğrenci sınavda ter döktü. 163 okulda 419 salonda yapılan sınavda bin 500 öğretmen görev aldı. İl ve ilçe yöneticileri öğrencileri sınav öncesinde ve sonrasında yalnız bırakmadı. Yıl boyunca emek verip hayalleri için koşan öğrencilerinsınav heyecanlarına ortak olan yöneticiler, tüm sınav merkezlerini ziyaret ederek öğrencilerebaşarılar diledi.