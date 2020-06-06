Sınav hazırlığı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Hazırlıklarını yakın takibe aldı. İlçe Milli EAğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ilave tedbirler alınarak, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav yapılacak okul binalarını inceledi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi. Yoldaş, Fatih İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yoldaş, sınav süresince bina çevresinde alınacak güvenlik önlemleri ile sınava hazırlık çalışmaları hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Yoldaş, sınavın gerçekleştirileceği salon ve derslikleri gezerek gerekli her türlü tedbirin alınmasını ve olası sorunların İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze ivedilikle bildirilmesi talimatında bulundu.

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilçede kurulması planlanan Beceri ve Tasarım Atölyeleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akkan, Atatürk Ortaokulu'nu ziyaretinde, kurulacak olan Müzik Atölyesi alanı için belirlenen binada yapılan yenileme çalışmalarını takip etti, çevre düzenlemesi ile birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacak olan Beceri ve Tasarım Atölyeleri ile toplamda beş alanda Müzik, Görsel Sanatlar, Fetem ve Robotik Kodlama alanlarıyla ilgili bilgiler edindi.

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Pandemi sürecinde evlerinde kalmaları nedeniyle, eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden öğrencilerin evlerinde takip edildiğini, gereken yayın desteğini okul idarecileri tarafından öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Bozdağ, Liselere Giriş Sınavı (LGS) değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, dikkat edilmesi gereken hususların ve sınavın Pandemi sürecinde yapılacağının bu nedenle ne kadar öneme sahip olduğunu anlattı. Maskelerin hazır olduğunu, sınav öncesi okullarda yine dezenfekte edeceğini kaydeden Bozdağ, okul müdürlerinden şimdiye kadar yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte LGS sınav hazırlıklarını yerinde görmek için kasaba ve köy okullarını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.