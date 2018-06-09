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Şimdi tatil zamanı

YOZGAT’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.

Şimdi tatil zamanı

YOZGAT’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Şimdi tatil zamanı

Yozgat’ta öğrenciler eğitim-öğretim yılını noktalayarak yaz tatiline çıktı, okullarda öğrenciler için karne törenleri düzenlendi. Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da katıldı.

Karne töreninde konuşan Vali Kemal Yurtnaç, öğrencilerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek en az bir kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

 Eğitimin insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bir süreç olduğunu anlatan Yurtnaç, "Bu süreci verimli kullanmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz yaz boyunca hep eğlenecekler diye bir şey yok. En az bir kitap okumaları gerekiyor. Hayat o kadar büyük bir rekabet ki o kadar büyük bir yarış ki üniversiteyi bitireceksiniz iş arayacaksınız. Bunlar hayatta karşılaşacağınız durumlar. Onun için kendinizi nitelikli hale getirmelisiniz. Bunun için de okumayı bırakmayacaksınız" dedi.

Yozgat İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, 2017-2018 eğitim öğretim dönemini başarılı bir şekilde tamamladıklarını hatırlatarak Yozgat genelinde 76 bin 545 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından başarılı öğrencilere karneleri ve ödülleri Vali Yurtnaç ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı tarafından verildi. Öte yandan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesi, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz ise 75. Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulunda karne törenine katılarak öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

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