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Şimdi ders zamanı!

Yozgat’ta ziller ilk ders için çaldı, öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte ders başı yaptı.

Şimdi ders zamanı!

Yozgat’ta ziller ilk ders için çaldı, öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte ders başı yaptı.

19 Eylül 2017 Salı 07:00
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Şimdi ders zamanı!

Yozgat’ta 2017-2018 eğitim –öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı. İl protokolü de farklı okullara dağılarak okula yeni başlayan miniklerin heyecanlarına ortak oldu.

Yozgat Milli Eğitim Vakfı’nda düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ilk ders zilini ilkokul 2. Sınıf öğrencisi Tuğberk Mermertaş ile birlikte çaldı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat’ta 2017-2018 eğitim öğretim dönemi ders zilinin çalmasıyla başladı. Yozgat’ta protokol üyeleri farklı okullara giderek, öğrencilerin yeni dönem heyecanına ortak oldular. Yozgat’ta düzenlenen törenle 6 bin 526 öğretmen 78 bin 486 öğrenci, 542 okulda, 4 bin 836 derslikte eğitim öğretime başladı.

Yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılı için okullara koşan öğrenciler kadar velilerin de oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.
VALİ AMCA KATILDI
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Adem Yılmaz katıldı. Okula yeni başlayan öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Adem Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının öğrencilere dağıtımını yaptı.
Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği ücretsiz kitaplar ile öğrencilerin ders başı yaptığını söyleyerek, “Okula yeni başlayan öğrencilerimizin heyecanlarını paylaştık. Öğrencilerimizdeki bu heyecan bizleri de heyecanlandırdı. Bu yavrularımızın iyi bir eğitim alması için biz yöneticilere, öğrenci ve öğretmenlere ve onların velilerine düşen görevler var. İnşallah birlik beraberlik ve koordinasyon içerisinde iyi ve verimli bir eğitim yılı geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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