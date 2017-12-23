SIKINTISIZ EĞİTİM

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından yöneltilen, illerdeki eğitim kurumlarının durumlarına yönelik soruya yazılı yanıt verdi, Yozgat’ta eğitim alanında ciddi bir sorunun bulunmadığı gözler önüne serildi. Bakan Yılmaz, Yozgat’taki eğitim kurumlarında, 200 resmi ilkokulda 22 bin 237 öğrenci, 3 özel ilkokulda 368 öğrenci, 220 resmi ortaokulda 25 bin 669 öğrenci, 3 özel ortaokulda 410 öğrenci, 99 resmi ortaöğretimde 21 bin 573 öğrenci, 9 özel ortaöğretimde bin 131 öğrencinin eğitim görmekte olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Yozgat’ta 200 resmi, 3 özel ilkokul, 220 resmi, 3 özel ortaokul, 99 resmi, 9 özel ortaöğretim okulunun bulunduğunu, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 15, ortaöğretimde ise 17 olduğunun altını çizdi. Yılmaz, ‘Yozgat merkez, ilçe, köy ve kasabalarındaki okul ile kurumlar doğalgaz ve kömür ile ısınıyor, 135 okul doğalgaz, 384 okul kalorifer, 23 okul ise soba ile ısınıyor, ısınma imkânı olmayan okul bulunmuyor’ dedi.

Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, Yozgat il genelinde resmi eğitim kurumlarında kadrolu 2 bin 289 kadın, 2 bin 528 erkek öğretmen görev yapıyor. Net öğretmen ihtiyacının bin 321 olduğu Yozgat’taki bu kurumlarda 284 müdür, 36 müdür başyardımcısı ve 393 müdür yardımcısının görev yaptığı kaydedildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yozgat il merkezlerinde bulunan pansiyonlu okullarda barınan toplam öğrenci sayılarının bin 249 olduğu açıklandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köy ve kasabalarda ilköğretimden sonra eğitimlerine devam edemeyen hatta zorunlu eğitimini tamamlayamayan öğrencinin varlığının incelenmesi gerektiğini belirtti. Gürer, ‘Özellikle kız çocukları, ikamet ettikleri köy ve kasabalarda ortaöğretim okulu olmadığı için il veya ilçe merkezlerine taşınması gerekiyor. Aile pansiyonlu okul sayısının yetersiz olması nedeniyle, kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini istemiyor. Bu durumda çocuklar ya küçük yaşlarda evlendiriliyor ya da tarım işçisi olarak tarlada, bağ ve bahçede çalıştırılıyor’ dedi.

Yozgat ile birlikte Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray illerindeki eğitim durumu konusunda soru önergesi veren Gürer, köy ve kasabalarda kız çocuklarının ilkokul ve ortaokuldan sonra da eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak olanakların yaratılması gerektiğini de ifade etti. Gürer, ‘Özellikle ‘çocuk gelin’ sorununun yaşandığı ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı en önemli iş; kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerine devam etmeleri için olanak yaratması olacaktır” diye konuştu.