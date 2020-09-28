Siirt’e Yozgat'tan destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı illerden gelen talepler doğrultusunda eğitime katkı amaçlı programlara gönüllü olarak katılmaya devam ediyor. Proje tabanlı çalışma kültürünün yaygınlaşmasına dönük pek çok proje eğitimi programında öncülük yaparak katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Siirt Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin uygulanmasına da önemli katkılarda bulundu. Doktora eğitimine devam eden ve Doktorasını bitirmiş olan genç akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimden, 33 civarında katılımcı yararlandı. Disiplinlerarası katılımla gerçekleştirilen program kapsamında, TÜBİTAK araştırma destek gruplarının ve ARDEB destek programlarının tanıtımı, proje yapmak neden önemli, bilimsel araştırma projelerinde özgün değer, proje öneri formu ve dikkat edilmesi gereken hususlar, literatürün önemi, yaygın etki, bilimsel araştırma projelerinde yöntem, projelerde yönetim organizasyonu ve proje ekibi hakkında bilgi, TÜBİTAK bilimsel araştırma projelerinde bütçe hazırlama, bilimsel araştırma projelerine başvuru süreci ve başvuru sisteminin uygulamalı tanıtımı, bilimsel araştırma projeleri değerlendirme kriterleri, TÜBİTAK araştırma projeleri başarı öyküleri başlıkları etrafında seminerler verildi, bilgiler paylaşıldı. Tartışma ortamları oluşturularak kavramların kavranmasına zemin sunuldu. Ayrıca TÜBİTAK bilimsel araştırma projesi yazma ve örnek bilimsel araştırma projelerinin incelenmesi ile ilgili uygulamalar da yapıldı.