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Şiir yarışması

SORGUN Yunus Emre İlk/Ortaokulu tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek şiir yarışması finali yapıldı.

Şiir yarışması

SORGUN Yunus Emre İlk/Ortaokulu tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek şiir yarışması finali yapıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Şiir yarışması

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Musa Öcal, Daire Amirleri, Veliler ve Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, birbirinden güzel şiirler öğrenciler tarafından seslendirildi. Okul Müdürü Mehmet Kılınçarslan, Akademik başarının arıtılması yanında öğrencilerde milli manevi değerleri aşılamak, öğrencileri sosyalleşmiş, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek amacıyla bu faaliyetleri gerçekleştirildiklerini belirtti. Kılınçarslan, elemelerde 104 öğrencinin yarıştığını, 11 öğrencinin finale kaldığını kaydetti. Eğitimci yazar Durali Doğan, Sorgun Anadolu Lisesi Müdürü Edebiyat Öğretmeni Seyit Özdemir, Edebiyat Öğretmeni Asım Yılmaz yarışmada jüri üyeliği yaptı. 11 öğrencinin performansını sergiledikleri finalde Muhammed Emin Atik ‘Zindandan Mehmet’e Mektup’ adlı şiirle birinci, Derya Kuru ‘Canım İstanbul’ adlı şiirle ikinci, Beyzanur Karataş ‘Ben’ adlı şiirle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Öğrencilere ödülleri Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci tarafından verildi. Ekinci, bu tür kültürel faaliyetleri desteklediklerini belirterek, tüm öğrencileri tebrik etti. 

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