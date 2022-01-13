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ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından “Bir Hasret Vakti Döneme Veda” konulu şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:04
ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen dinletiye Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü yaptı. Prof. Dr. Güçlü konuşmasında: “Anadolu toprakları yüzyıllardır söze ruh katan nice usta şairler yetiştirmiştir. Bu etkinlikle Eğitim Fakültesi öğrencilerimiz gönlünde hasret olan, sözleri hasret kokan; Yozgat’tan Maraş’a Anadolu’nun her yöresinden usta şairlerimizin ruhumuzu iyileştiren, güzelleştiren şiirleriyle bizleri buluşturacak” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da Şair Bestami Yazgan tarafından kaleme alınan ‘Güzele Selam’ şiirini seslendirerek şiir ve müzik dinletisinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şiir dinletisinde sahneye çıkan öğrenciler, beşeri aşktan ilahi aşka, ayrılık acısından yaşama sevincine kadar pek çok konuda seslendirdikleri şiirlerle büyük beğeni topladı. Usta şairlerin eserlerinden özenle seçilen şiirleri büyük bir başarıyla seslendiren öğrenciler, salonu dolduran konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

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