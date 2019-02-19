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Şiir okuma yarışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gençler arası şiir okuma yarışması ilgi gördü.

Şiir okuma yarışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gençler arası şiir okuma yarışması ilgi gördü.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Şiir okuma yarışması

Vatan, Milli Mücadele, Bağımsızlık ve Kahramanlık konulu şiirleri seslendiren gençler, izleyenlerden alkış topladı. Birbirleriyle kıyasıya yarışan yarışmacılar, seslendirdikleri şiirlerle izleyicilere duygulu anlar yaşattı. 14-17 ve 18-25 yaş aralıklarında bay/bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. 14-17 yaş Bayanlarda Rümeysa Fidan, 18-25 yaş Bayanlarda Seher Betül Koçer, 18-25 yaş Erkeklerde Abdulbaki Bayındır birinci oldu.

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