Şiir okuma yarışması

Vatan, Milli Mücadele, Bağımsızlık ve Kahramanlık konulu şiirleri seslendiren gençler, izleyenlerden alkış topladı. Birbirleriyle kıyasıya yarışan yarışmacılar, seslendirdikleri şiirlerle izleyicilere duygulu anlar yaşattı. 14-17 ve 18-25 yaş aralıklarında bay/bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. 14-17 yaş Bayanlarda Rümeysa Fidan, 18-25 yaş Bayanlarda Seher Betül Koçer, 18-25 yaş Erkeklerde Abdulbaki Bayındır birinci oldu.