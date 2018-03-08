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Sigaranın zararları anlatıldı

AYDINCIK Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Yeşilay Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliklerde, sigaranın zararlarını anlattı.

Sigaranın zararları anlatıldı

AYDINCIK Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Yeşilay Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliklerde, sigaranın zararlarını anlattı.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Sigaranın zararları anlatıldı

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Büyükkökten, okulun öğretmenlerinden Sibel Yükseltürk, Rabia Erdoğan ve Erdi Arslan ile birlikte çalışmayı yönlendirdi.
Okulda oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele ekibi öğrencileri, Aydıncık ilçesinde esnafına, vatandaşa, kamu kurumlarına, hazırlanan uyarıcı broşürleri ve hazırlanan afişler dağıtıldı.

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