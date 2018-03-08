Sigaranın zararları anlatıldı

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Büyükkökten, okulun öğretmenlerinden Sibel Yükseltürk, Rabia Erdoğan ve Erdi Arslan ile birlikte çalışmayı yönlendirdi.

Okulda oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele ekibi öğrencileri, Aydıncık ilçesinde esnafına, vatandaşa, kamu kurumlarına, hazırlanan uyarıcı broşürleri ve hazırlanan afişler dağıtıldı.