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Sıfır Atık eğitimi

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü tarafından, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla ortaklaşa yürütülen farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Sıfır Atık eğitimi

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü tarafından, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla ortaklaşa yürütülen farkındalık çalışmaları devam ediyor.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Sıfır Atık eğitimi

Toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek, bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması, çevre sorunları karşısında çözümler üretilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara AYÇ Okullarında devam edildi. Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar ve YOKAB Müdürü Ayça Durak Yılmaz, AYÇ okullarına giderek öğrencilere sıfır atık ve çevre konularında bilgilendirmede bulundu, hazırlanan kitapçıklardan dağıttı.

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