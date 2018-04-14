Şiddeti kınadılar

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Kabayel, geçen yıl teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmenlerin acısını halen yaşadıklarını hatırlatarak öğretmenlere karşı yapılan saldırıların artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Mahmut Kabayel, Mart ayı içerisinde Ağrı’da bir öğretmenin bıçaklandığını, Kayseri’de benzer olayın meydana geldiğini vurgulayarak “Bir ay bile geçmeden, iki gün önce Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde Okul Müdüresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş kendini bilmez bir velinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandılar” diyerek yapılan saldırıları kınadı ve öğretmeni rencide eden performans sistemini eleştirdi.