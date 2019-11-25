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Şiddete çözüm ötelenmesin

MEMUR-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesini, şiddete çözümün ötelenmemesini istedi.

Şiddete çözüm ötelenmesin

MEMUR-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesini, şiddete çözümün ötelenmemesini istedi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Şiddete çözüm ötelenmesin

Şerefli, eğitimciye şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini hatırlattı. Şerefli, ‘’Gündemimiz net, hedefimiz tektir. Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz. Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor, farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olması gereken yerlere bile giriyor; toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor. Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor’’ dedi. Şerefli, son iki yılın fotoğrafının bile şiddet olaylarının nasıl giderek tırmandığını, yaşananların ne kadar vahim olduğunu gösterdiğini söyledi. Şerefli, ‘’ Eylül 2017’den bugüne resmî eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kalmıştır. Şiddet eylemlerinin yüzde 78’i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58’inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. Sadece üç vakada tutuklama kararı verilerek sanık/sanıklar tutuklu yargılanmıştır. Sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 vakada mahkûmiyet kararı verilmiş, tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir’’ diye konuştu. 

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Şiddete çözüm ötelenmesin
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