Sevinci evinde yaşadı

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Fatma Temel Turhan Ortaokulu 5’inci sınıfı öğrencisi Hüseyin Samet Erciyas’ı evinde ziyaret etti.

Bağırsak felci olarak bilinen ve enfeksiyon bulaşma riskinden dolayı evde eğitim gören Erciyas’a karnesini ve takdir belgesini veren Vali Yardımcısı Çakır, “Yozgat’ta evde eğitim gören 17 öğrencimiz var. Bunlardan bir tanesi de Hüseyin Samet. Enfeksiyon kapma riski olduğu için okula gidemiyor ve devletimizin tanımış olduğu evde eğitim sisteminden yararlanıyor. Devletimiz özellikle dezavantajlı guruplara her türlü kolaylığı tanıyor. Ben Hüseyin Samet’in bir an önce sağlığına kavuşmasını ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Çakır, Erciyar’a Vali Kemal Yurtnaç adına çeyrek altın ve kitap seti hediye ederken, Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş da kol saati ve tablet bilgisayar hediye etti.

Hüseyin Samet’in annesi Nilüfer Yaşar, kendisinin de bedensel engelli olduğunu belirterek, “Bende küçük yaşlarda yanlış tedavi sonucu bacağımdan sakat kaldım. Devletimiz bizlere evde eğitim görme imkanını tanımasaydı oğlumu okula ben götürüp getirmek zorunda kalacaktım ve bu engelli halimle çok zorlanacaktım. Bizlere bu imkanı tanıyan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaşar, Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş ve Hüseyin Samet’in öğretmenlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.