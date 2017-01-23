Ana SayfaEğitim

Sevinci evinde yaşadı

23 Ocak 2017 Pazartesi 06:05
Bu haber 23 kez okundu

Yozgat’ta evde eğitim gören Hüseyin Samet Erciyas, karne sevincini evinde yaşadı.

Sevinci evinde yaşadı
Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Fatma Temel Turhan Ortaokulu 5’inci sınıfı öğrencisi Hüseyin Samet Erciyas’ı evinde ziyaret etti.
Bağırsak felci olarak bilinen ve enfeksiyon bulaşma riskinden dolayı evde eğitim gören Erciyas’a karnesini ve takdir belgesini veren Vali Yardımcısı Çakır, “Yozgat’ta evde eğitim gören 17 öğrencimiz var. Bunlardan bir tanesi de Hüseyin Samet. Enfeksiyon kapma riski olduğu için okula gidemiyor ve devletimizin tanımış olduğu evde eğitim sisteminden yararlanıyor. Devletimiz özellikle dezavantajlı guruplara her türlü kolaylığı tanıyor. Ben Hüseyin Samet’in bir an önce sağlığına kavuşmasını ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Vali Yardımcısı Çakır, Erciyar’a Vali Kemal Yurtnaç adına çeyrek altın ve kitap seti hediye ederken, Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş da kol saati ve tablet bilgisayar hediye etti. 
Hüseyin Samet’in annesi Nilüfer Yaşar, kendisinin de bedensel engelli olduğunu belirterek, “Bende küçük yaşlarda yanlış tedavi sonucu bacağımdan sakat kaldım. Devletimiz bizlere evde eğitim görme imkanını tanımasaydı oğlumu okula ben götürüp getirmek zorunda kalacaktım ve bu engelli halimle çok zorlanacaktım. Bizlere bu imkanı tanıyan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yaşar, Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş ve Hüseyin Samet’in öğretmenlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim