Servislere taviz yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile eğitim yılı öncesinde okul servislerine yönelik sıkı tedbir ve eğitim programları uygulanıyor. Dün, Celal Atik Merkez Orta Okulu’nda servis şoförleri, okul aile birliği başkanları, okul yöneticileri ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile ‘Güvenli Sürücülük-Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kenan Kaya, açılış konuşmasında okul servis araçları sürücülerinin trafik eğitimi ile ilgili toplantı düzenlediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının konuyu önemsediğini vurgulayan Kaya; “Servis sürücülerinin kuralları uyması konusunda bilgilendirme yapacağız. Bununla ilgili kim olursa olsun cezai işlem uygulayacağız. Burada olmayan arkadaşlarımız olmayan arkadaşlarımızı bilgilendirsinler” dedi.

Daha sonra trafik polisleri Halil İbrahim Erdoğan ve Bülent Aslankaya, servislerin gündeme gelmesine neden olan olumsuzlar ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdiler.

Trafik Polisi Halil İbrahim Erdoğan; “Bizlerin amacı, sizleri davet ederken bazı gerçekleri, ülkemizde yaşanan okul servislerindeki sıkıntıları konuşmak. Allah’a şükür bu güne kadar Yozgat’ta sıkıntı yaşamadık ama bundan sonra yaşanmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Ortak bir hizmet alanında bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, her servis şoförünün servisine aldığı çocuğu kendi çocuğundan ayırt etmediğine olan inancını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu: “Eminim ki sizlerin bakış açısı herkesin kendi çocuğu gibi servise aldığı çocuklara baktığını biliyoruz. Ama biz, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl bir diyalog içerisinde olunması gerektiğini, okul aile birliği ve okul müdürleri ile ne şekilde diyalog kurulması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Okul taşıtı denilence doğal olarak aklımıza gelen ilk konu öğrencilerin taşıması için kullanılan ticari araçlar geliyor akla. Bizim bunları kullanış amacımız sadece bu, bunun dışındaki amaçla kullanmıyoruz. Geçen yıl ulusal medyada gündeme gelen konulardan bir tanesi okul servis araçları. Okul araçlarımızdaki eksiklerle gündeme geliyoruz.

Her sene daha dikkatli ve duyarlıyız ama bu sene belediye ile, milli eğitim ile, jandarma ile, okul aile birlikleri ve okul müdürlükleri ile irtibatta olacağız. Şoförler odası ile de irtibat halinde olacağız. Denetimlerimiz hiçbir şekilde okul kapanıncaya kadar eksilmeyecek, devam edecek. Yıl sonuna kadar devam edecek ve eksikliklerle ilgili işlem yapacağız.”

