Servisler denetlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri’ kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri uygulama yaptı. Okulların güzergâh yolu üzerinde okul servis araçlarını denetleyen Trafik ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu. Trafik ekipleri Çayıralan ilçe merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci götüren servis araçlarını incelerken, akabinde ise sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgi aktarımı yaptı. Kaymakam Bekir Özen, ‘’Denetim çalışmaları bundan sonraki süreçte de devam edecektir. 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum’’ dedi.