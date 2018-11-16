Servisler denetlendi

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile birlikte Taşımalı Eğitim Okul servis araçları denetlendi. İlçe merkezine çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüslerini durduran ekipler, şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti.