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Servisler denetlendi

AKDAĞMADENİ ilçesinde köylerden öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi. Akdağmadeni’nde taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi.

Servisler denetlendi

AKDAĞMADENİ ilçesinde köylerden öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi. Akdağmadeni’nde taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi.

16 Kasım 2018 Cuma 06:44
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Servisler denetlendi

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile birlikte Taşımalı Eğitim Okul servis araçları denetlendi. İlçe merkezine çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüslerini durduran ekipler, şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti.

Son Güncelleme: 15.11.2018 20:45
Anahtar Kelimeler:
Servisler Denetlendi
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