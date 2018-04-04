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Servisler denetlendi

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Komisyonu tarafından, taşımalı eğitim taşıtlarının denetimi gerçekleştirildi.

Servisler denetlendi

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Komisyonu tarafından, taşımalı eğitim taşıtlarının denetimi gerçekleştirildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Servisler denetlendi

Okula gidiş saatinde belirli güzergâhlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler, teker teker durdurularak Okul Servis Araçları Servisleri İnceleme Formu kriterlerine göre incelendi. Araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi. Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağı, herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini ifade edildi. Okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan, yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür edildi.
Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrencilerle sohbet ederek servislerde sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Şimşek, herhangi bir rahatsızlık olması durumunda bildirimde bulunulması, bildirilen konuya hassasiyetle yaklaşacağını ifade etti.

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