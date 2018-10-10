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Servis şoförleri bilgilendirildi

OZGAT'ta okul servis şoförleri bilgilendirildi.

Servis şoförleri bilgilendirildi

OZGAT'ta okul servis şoförleri bilgilendirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:16
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Servis şoförleri bilgilendirildi

Merkez Ortaokulu Konferans Salonunda okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis memuru İbrahim Erdoğan, şoförlere değişen kanun ve yönetmelikler ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Servis şoförleri de yaşadıkları sorunları aktardı. Eğitim sonrası gazetecilere açıklama yapan Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, verilen bu tür eğitimlerin şoförler açısından önemli olduğunu ifade ederek, emniyet görevlilerine teşekkür etti. 

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Servis şoförleri Bilgilendirildi
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