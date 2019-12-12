Servis araçları takibe alındı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte denetimlerde yer aldı. Denetimlerde servis araçlarının donanımlarının ihale şartnamesine göre uygunluğu, kış lastiği takma durumları, servis şoförlerinin öğrenci taşıma hizmeti esnasında uyması gereken kurallar, servis araçlarına öğrenci dışındaki kişilerin bindirilmemesi ve okul yönetiminin öğrenci taşıma faaliyetindeki sorumlulukları gibi konular mercek altına alındı. Okulların giriş ve çıkış saatlerinde yapılan denetimlerde o an servis araçlarında hazır halde bulunan öğrenciler ile yapılan sohbetlerde, öğrencilerin taşıma ile alakalı memnuniyet durumları hakkında bilgiler alındı. Okul servis araçları sürücülerine yönelik ise yapılan rehberlik faaliyetleri ile taşıma esnasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, öğrencilerin eğitim kurumlarına ulaşma sürecinde güvenliklerini sağlayabilmek için idare olarak servis aracı sürücülerine yönelik bir dizi eğitimler verildiğini hatırlattı. Ceylan, yapılan eğitim çalışmalarında sürücülerin uyması gereken kurallar başta olmak üzere okul servis araçlarında bulunması ve bulunmaması gereken donanımlar, araç sürücülerimizin iklimlendirme talimatlarına uyma durumları, sürücülerin öğrenci dışında şahısları öğrenci taşıma faaliyeti esnasında alıp almadıkları noktasında denetim faaliyetlerine başladıklarını anlattı. Ceylan, ‘’Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz belirli aralıklarla devam edecektir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz ayın kış ayı olmasından dolayı okul servis araçlarımızda öğrencilerimizin can güvenliğini sağlama noktasında tüm tedbirleri ihmal etmeden almak zorundayız. Bu konu da hem okul servis şoförlerimize hem de idare olarak bizlere çok önemli görevler düşmektedir" dedi.