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Sertifikalı eğitim

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu ile Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü iş kulübü eğitimleri devam ediyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:00
Sertifikalı eğitim

21-25 Mart tarihleri arasında Yozgat İŞKUR Kariyer ve Mezun Merkezi Toplantı Salonunda 5 gün boyunca iş kulübü eğitimi düzenlenecek. Düzenen eğitimde Kariye planlama ve kişisel farkındalık, özgeçmiş hazırlamam, iletişim ve bedeb dili, mülakat teknikleri konuları ele alınacak.Eğitimin 35 kişi ile sınırlı olduğunu belirten İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, “Düzenlemiş olduğumuz eğitimimizi Bozok Üniversitesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. İŞKUR olarak eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kurumumuz dezavantajlı gruptaki kişilere İŞKUR hizmetler hakkında çeşitli eğitimler düzenliyor. Toplamda 5 gün sürecek olan eğitimimizde katılımcılara sertifika verilecek” dedi.

Son Güncelleme: 20.03.2022 19:02
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