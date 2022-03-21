Sertifikalı eğitim

21-25 Mart tarihleri arasında Yozgat İŞKUR Kariyer ve Mezun Merkezi Toplantı Salonunda 5 gün boyunca iş kulübü eğitimi düzenlenecek. Düzenen eğitimde Kariye planlama ve kişisel farkındalık, özgeçmiş hazırlamam, iletişim ve bedeb dili, mülakat teknikleri konuları ele alınacak.Eğitimin 35 kişi ile sınırlı olduğunu belirten İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, “Düzenlemiş olduğumuz eğitimimizi Bozok Üniversitesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. İŞKUR olarak eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kurumumuz dezavantajlı gruptaki kişilere İŞKUR hizmetler hakkında çeşitli eğitimler düzenliyor. Toplamda 5 gün sürecek olan eğitimimizde katılımcılara sertifika verilecek” dedi.