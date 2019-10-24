Sertifikalarını aldılar

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, istekleri doğrultusunda eğitim almış olan öğrencilerin hazırlık sınıfından edindikleri kazanımlarını devam ettirmelerinin hem kişisel gelişimleri hem de çalışma hayatı açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. M. Ertuğ Yavuz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrencilerinin sertifikalarını veriyor olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirerek, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikalarını takdim edildi.