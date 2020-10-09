Sertifikalarını aldılar

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Okullarımızın kısa bir süre içerisinde göstermiş oldukları gayretler takdire şayandır. Her türlü duruma karşı kendilerini yenileyebilen, kurumlarındaki yenilikleri eğitim ortamlarına aktaran tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum’’ dedi. Akkan, İlçedeki okullarının yüzde doksan sekizinin, ‘Okulum Temiz’ sertifikası almaya hak kazandığını bildirdi. Akkan, ‘’En kısa zamanda yüzde yüze ulaşarak, okullarımızı açmayı hedefliyoruz. Alınan belgeler okullarımızın temizliğini ispatıdır’’ diye konuştu, ardından da okulların sertifikalarını idarecilere teslim etti.