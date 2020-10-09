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Sertifikalarını aldılar

ÇEKEREK ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokolle uygulanmaya konulan ‘Okulum Temiz’ Projesi sertifikasını almaya hak kazanan okullara, sertifikaları törenle teslim edildi.

09 Ekim 2020 Cuma 00:14
Sertifikalarını aldılar

 Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Okullarımızın kısa bir süre içerisinde göstermiş oldukları gayretler takdire şayandır. Her türlü duruma karşı kendilerini yenileyebilen, kurumlarındaki yenilikleri eğitim ortamlarına aktaran tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum’’ dedi. Akkan, İlçedeki okullarının yüzde doksan sekizinin, ‘Okulum Temiz’ sertifikası almaya hak kazandığını bildirdi.  Akkan, ‘’En kısa zamanda yüzde yüze ulaşarak, okullarımızı açmayı hedefliyoruz. Alınan belgeler okullarımızın temizliğini ispatıdır’’ diye konuştu, ardından da okulların sertifikalarını idarecilere teslim etti. 

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Sertifikalarını Aldılar
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