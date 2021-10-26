Sertifikalar e-Devlet’ten

Hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak, erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildi. Halk Eğitim Merkezi’nden yapılan paylaşımda, kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışma da tamamlandı. Artık vatandaşların, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Millî Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor. Düzenlenen kursların tüm süreçleri Bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021' e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika almış bulunuyor. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.