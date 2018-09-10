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SERTiFiKA ALDILAR

YOZGAT İl genelinde açılan 345 kursa katılan 231’i erkek, 2 bin 549’u kadın olmak üzere toplam 2 bin 780 kursiyer, okuma yazma öğrenip, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

SERTiFiKA ALDILAR

YOZGAT İl genelinde açılan 345 kursa katılan 231’i erkek, 2 bin 549’u kadın olmak üzere toplam 2 bin 780 kursiyer, okuma yazma öğrenip, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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SERTiFiKA ALDILAR

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, okuma yazma seferberliğinde birinci dönemin sona erdiğini, ikinci dönemin başladığını söyledi. Okuma yazma seferberliğinin başlama tarihinden itibaren il genelinde açılan kurslara katılarak, okuma yazma öğrendiğini anlatan Daştan Sipahi, "Açılan kurslarda il merkezinde 251 kişi okur-yazar hale gelmiş, belgelerini almışlardır. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kalmasın amacı ile yürüttüğümüz seferberliğin ikinci aşamasında ilimizde okuma yazması olmadığı tespit edilen bin 288 kişiyi okur-yazar hale getirmek hedefimizdir" dedi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, yaptığı yazılı açıklamada, okuma-yazma kurslarının yaz döneminde de talepler doğrultusunda devam ettiğini, ikinci dönem eğitim çalışmalarına da start verildiğini söyledi. Yazıcı, oluşturulan komisyonlar ile okuma-yazma seferberliğinin yürütüldüğünü, afiş, broşürler hazırlanıp, yazılı ve görsel basın aracılığı ile halka duyurular yapıldığının altını çizdi. Yazıcı, ‘’Dağıtılan afiş ve broşürler sayesinde tüm okullarımızda okumaz yazmazlarımız tespit edilmiş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz aracılığı ile kurslarımız başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Alanı’nda kurslarımıza kayıt işlemleri yapılmış, alan taramaları devam etmektedir’’ dedi.
Yazıcı, okuma yazması olup da, belgesi bulunmayan 108 erkek, bin 297 kadın kursiyerin tespit edilerek, belgelerinin verildiğini, okuma yazması olmayan engellilerin de tespit edilerek, evde eğitim almalarının sağlandığının altını çizdi. Yazıcı, ‘’Kursiyerlerin her türlü kırtasiye, kitap, ulaşım problemleri imkânlar dâhilinde giderilmektedir. Kursiyerlerin sayıları her geçen gün artmakta, kurslarımız açılmaktadır. Halkımızın konuyu çevresindeki okumaz yazmazlara duyurarak, en yakın okul veya Halk Eğitim merkezlerine yönlendirmeleri, bizlere en büyük desteği sağlayacaktır’’ diye konuştu. 
 

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