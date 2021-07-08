Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1390.58
ALTIN
504.55
DOLAR
8.7051
STERLİN
12.0148
EURO
10.2761

Sergi sonrası belge verildi

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eTwinning projesi kapsamında Yozgat il genelinde gönüllü öğretmenler tarafından yapılan çalışmalar Yozgat Valiliği Fuaye salonunda sergilenirken, sergi sonrasında da projeye katılan öğretmenlere hediye ve belgeleri verildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:06
Sergi sonrası belge verildi

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Komisyonu Öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning Projesi, Yozgat’ta çeşitli çalışmalar ile faaliyete geçirildi. eTwinning projesi kapsamında Yozgat 52 Ulusal Kalite Ödülü, 20 Avrupa Kalite Ödülü ve 1 Özel Ödülü almaya hak kazandı. Yozgat’ta 9 okul eTwinning okulu unvanını alırken, bu 9 okulun okul müdürleri ile birlikte projeyi yürüten öğretmenler Yozgat Valiliği’nde düzenlenen tören ile ödüllendirildi. 9 okul tarafından eTwinning projesi kapsamında hazırlanan çalışmalar fuaye salonunda sergilenirken Yozgat Valisi Ziya Polat, sergiyi gezdi ve çalışmalar hakkında projeyi yürüten öğretmenlerden gerekli bilgileri aldı. Daha sonra ödül törenine geçildi. eTwinning Okulu unvanını alan 9 okula Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ödül belgeleri ve levhaları öğretmen ve yöneticilere taktik ettiler. (İhsan Çelikkaya) 

Anahtar Kelimeler:
Sergi Sonrası Belge Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Proje konulu seminer
Proje konulu seminer
OKULLAR HAREKETLENDi
OKULLAR HAREKETLENDi
Okulun Hobi Bahçesi
Okulun Hobi Bahçesi
Kütüphane açıldı
Kütüphane açıldı
Yaz dönemi DYK kursu
Yaz dönemi DYK kursu
Merkez cıvıl cıvıl
Merkez cıvıl cıvıl
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim