Sergi sonrası belge verildi

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Komisyonu Öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning Projesi, Yozgat’ta çeşitli çalışmalar ile faaliyete geçirildi. eTwinning projesi kapsamında Yozgat 52 Ulusal Kalite Ödülü, 20 Avrupa Kalite Ödülü ve 1 Özel Ödülü almaya hak kazandı. Yozgat’ta 9 okul eTwinning okulu unvanını alırken, bu 9 okulun okul müdürleri ile birlikte projeyi yürüten öğretmenler Yozgat Valiliği’nde düzenlenen tören ile ödüllendirildi. 9 okul tarafından eTwinning projesi kapsamında hazırlanan çalışmalar fuaye salonunda sergilenirken Yozgat Valisi Ziya Polat, sergiyi gezdi ve çalışmalar hakkında projeyi yürüten öğretmenlerden gerekli bilgileri aldı. Daha sonra ödül törenine geçildi. eTwinning Okulu unvanını alan 9 okula Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ödül belgeleri ve levhaları öğretmen ve yöneticilere taktik ettiler. (İhsan Çelikkaya)