Sergi ilgi gördü

Usta Öğretici Emel Pınarcı gözetiminde açılan kursa katılanlar, bir taraftan sanat öğrenirken diğer taraftan da ortaya birbirinden güzel eserler çıkarttı. Atatürk Anadolu Lisesi’nde sergilenen el sanatı ahşap yakma resim çalışmaları ilgi gördü. 30’dan fazla eserin yer aldığı eserlerde Türk ve Osmanlı kültürü yansıtılırken, yerel motifler de kullanıldı.

