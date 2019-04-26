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Sergi ilgi gördü

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Ahşap Yakma sanatıyla ilgili çalışmalar, görücüye çıkartıldı.

Sergi ilgi gördü

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Ahşap Yakma sanatıyla ilgili çalışmalar, görücüye çıkartıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
75 Okunma
Sergi ilgi gördü

Usta Öğretici Emel Pınarcı gözetiminde açılan kursa katılanlar, bir taraftan sanat öğrenirken diğer taraftan da ortaya birbirinden güzel eserler çıkarttı. Atatürk Anadolu Lisesi’nde sergilenen el sanatı ahşap yakma resim çalışmaları ilgi gördü. 30’dan fazla eserin yer aldığı eserlerde Türk ve Osmanlı kültürü yansıtılırken, yerel motifler de kullanıldı. 

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