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Şeref Belgesi

Sorgun ilçesinde, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri teslim edildi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:35
Şeref Belgesi

SORGUN İlçesinde emekli olan öğretmenlere ‘Hizmet Şeref Belgesi’ Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Bölükbaşı tarafından verildi. Kaymakam Güneş, İlçede öğretmen olarak görev yapıp, emekli olan öğretmenlere hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti, bundan sonraki emeklilik hayatlarında sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bölükbaşı da, öğretmenlerin yıllarca görev aşkı ile hizmet edip, yılmadan usanmadan gayretle çalıştıklarını, başarılı çalışmalarını emeklilik ile taçlandırdıklarını hatırlattı, emeklilik yıllarında sağlık sıhhat ve huzurlu geçirmelerini temennisinde bulundu. Yavuz Selim Ortaokulu Müdür Yardımcısı Matematik Öğretmeni Nazım Aşar ve Yeşil Yurt İlkokulu Sınıf Öğretmeni Kadir Demir hizmet şeref belgelerini teslim aldı.

Anahtar Kelimeler:
Şeref Belgesi
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